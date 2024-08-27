Купаться запрещено: в Ялте не разрешают плавать в море

В Ялте запретили купаться на пляжах и выходить на гидротехнические сооружения из-за шторма. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в своём Telegram-канале.
Она порекомендовала родителям поговорить с детьми о мерах безопасности.
"Море всё ещё волнуется, не тревожьте его, друзья! Это тоже по-своему красиво — наблюдаем, но со стороны. Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены, прошу не приближаться к урезу воды и поговорить о мерах безопасности с детьми", — написала Янина Павленко.
Глава администрации Ялты добавила, что обязательно сообщит об открытии пляжей.
Ранее Pravda.Ru писала, что калифорнийский пляж закроют из-за морских львов.
Я́лта — курортный и портовый город на Южном берегу Крыма.
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