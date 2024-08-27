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В Турции определили дату завершения туристического сезона-2024: курорт Фетхие открыт до ноября

Турция объявила сроки окончания туристического сезона-2024
1:38
Туризм

Турецкие эксперты объявили предполагаемую дату окончания туристического сезона-2024 на популярном курорте Фетхие.

Турция объявила сроки окончания туристического сезона-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, CC BY-SA 4.0

Президент Ассоциации отельеров Фетхие (FODER) Бюлент Уйсал сообщил, что сезон, начавшийся в марте, планируется продлить до конца ноября. Он подчеркнул, что многие отели останутся открытыми в течение ноября, а чартерные рейсы будут продолжаться до 22 ноября. Таким образом, сезон на курорте продлится примерно 8 с половиной месяцев.

По словам г-на Уйсала, текущий туристический сезон оказался весьма успешным: количество туристов, прибывающих в аэропорт Даламан, увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом. К концу августа многие отели достигли полной заполняемости, что свидетельствует о стабильном интересе со стороны туристов.

Кроме того, уже начаты заключения контрактов на 2025 год, что демонстрирует уверенность туроператоров в ещё более успешном следующем сезоне.

Фетхие, расположенный на юго-западе Турции между Средиземным и Эгейским морями, остаётся одним из наиболее привлекательных курортов страны. Удобное расположение рядом с аэропортом Даламан способствует притоку туристов и активному развитию гостиничной инфраструктуры.

Турецкие власти и представители туристического бизнеса оптимистично смотрят на перспективы курорта, рассчитывая на продолжение роста турпотока и в будущем, сообщает "Турпром".

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел.

Фе́тхие (тур. Fethiye) — район и город-курорт на юго-западе Турции (ил Мугла). Население — 177 тысяч человек. Город расположен на побережье между Средиземным и Эгейским морями у подножия гор, покрытых сосновыми и кедровыми лесами (крупнейшая из них — вершина Баба).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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