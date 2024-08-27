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Эксперт оценил туристическую загруженность Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге нет и не будет туристической перегруженности — эксперт
1:26
Туризм

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Артур Сафиуллин сообщил, что в Санкт-Петербурге отсутствует туристическая перегруженность. Об этом он рассказал Петербург2.

В Санкт-Петербурге нет и не будет туристической перегруженности — эксперт
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев, CC BY-SA 4.0

Артур Сафиуллин уточнил, что в ближайшие годы такой проблемы в Санкт-Петербурге не будет.

"Если смотреть по загруженности, то можно оценивать это через заполняемость гостиниц. Их в городе хватает. Открываются новые, появляются альтернативные виды размещения — например, апартаменты. И 100% заполненности всё равно нет. Это говорит о том, что никакой перегруженности туристами не наблюдается. Инфраструктура тоже развивается и справляется с потоком гостей. Потому в ближайшие годы проблема перегруженности у Петербурга не стоит", — заявил он. 

Эксперт привёл в пример города, которые не справляются с туристическим потоком — Амстердам и Венеция. По словам Артура Сафиуллина, они привлекают путешественников ограниченными по площади культурными местами и достопримечательностями. В отличие от Амстердама и Венеции, в Санкт-Петербурге гости могут что-то посмотреть в любом месте северной столицы. Поэтому турпоток распределяется равномерно.

Ранее Pravda.Ru писала, что Санкт-Петербург признали самым экологичным городом России.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах — столица Российского государства.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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