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Секреты бархатного сезона: почему осенний отпуск на юге России будет лучшим

Отдых на юге России в бархатный сезон: комфорт, экономия и многое другое
1:56
Туризм

Лето уже заканчивается, но это вовсе не значит, что пора откладывать путешествия до следующего года. Осень, особенно её начало, — отличное время для отдыха на юге России. Давайте рассмотрим, почему именно этот период так хорош для поездки в южные регионы.

Отдых на юге России в бархатный сезон: комфорт, экономия и многое другое
Фото: commons.wikimedia.org by Mojpe, CC0

Первое и главное преимущество — погода. В сентябре-октябре на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму и Краснодарском крае стоит действительно комфортная температура: около +20-+25°C. Вода в море прогрета до комфортных +22°C. При этом изнуряющей летней жары уже нет, что позволяет с удовольствием гулять, загорать и купаться.

Второй плюс — значительно более низкие цены по сравнению с пиком курортного сезона. Путевки в отели и стоимость проживания снижаются вдвое, а иногда и больше. Перелеты и железнодорожные билеты также становятся более доступными.

Кроме того, осенью на юге России гораздо меньше туристов. Курорты не перегружены, в отелях и на пляжах просторно, в музеях и на экскурсиях можно спокойно осматривать достопримечательности. Это позволяет неспешно наслаждаться отдыхом без суеты.

Наконец, отдых на юге России в начале осени — прекрасная возможность совместить пляжный отдых с познавательными экскурсиями. Погода все еще благоприятствует прогулкам, а значит, можно будет легко изучить местные достопримечательности, попробовать национальную кухню, познакомиться с культурой региона.

Таким образом, ранняя осень — идеальное время для поездки на юг России. Комфортный климат, низкие цены, отсутствие толп туристов и возможность совместить активный и пляжный отдых делают такое путешествие по-настоящему незабываемым.

 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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