Забрать с собой из отеля: "бонусные" предметы, о которых не знает 90% путешественников

5 неожиданных вещей из отеля, которые можно спокойно взять с собой

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Собираясь в отпуск, многие из нас привыкли экономить где только можно. Но мало кто знает, что гостиницы разрешают своим постояльцам унести с собой некоторые вещи из номера совершенно бесплатно. О таких "бонусах" не подозревают около 90% путешественников.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, CC BY-SA 4.0

Итак, вот список предметов, которые можно смело класть в чемодан при выезде из отеля:

Мыло, шампунь и другие косметические средства. Как правило, гостиницы предоставляют своим клиентам небольшие упаковки этой продукции, рассчитанные на 1-2 использования. Их вполне можно забрать с собой.

Блокноты и ручки. Эти канцелярские принадлежности, обычно имеющие логотип отеля, являются сувенирной продукцией, которую гостям разрешают уносить на память.

Спички, зубочистки, ватные диски. Небольшие комплекты этих бытовых мелочей можно без проблем взять с собой.

Тапочки. Многие отели предоставляют постояльцам одноразовые тапочки, которые после их использования можно забрать домой.

Пакеты для мусора. Эти предметы гостиница оставляет в номере для удобства гостей, и их тоже можно унести с собой.

Конечно, не стоит пытаться вынести из отеля что-то более ценное, вроде полотенец, халатов или мебели. Но небольшие сувениры, рассчитанные на разовое использование, вполне допустимо забирать с собой. Главное - проявлять разумную меру и не злоупотреблять гостеприимством.

Уточнения

Гостиничный номер — помещение в гостинице (отеле, мотеле и тп.), состоящее из одного или более мест проживания.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем». Сферы экономики, которые охватывают коммерческую деятельность организаций, в основном связанных с туризмом, относят к отраслям туризма, например, бюро путешествий и другие услуги бронирования.