Мошенники украли у туристки деньги — она пыталась оформить перелёт собаки

Мошенники украли у туристки 3 тысячи долларов

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мошенники украли у туристки из России 3 тысячи долларов. Пострадавшая пыталась оформить в Турции документы для перелёта собаки, пишет портал "TourDom”.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Женщина не знала, как путешествовать с животным. В Сети туристка нашла пользователя, который успешно оформил пакет для своего питомца. Он дал контакт посредника. По его заверениям, этот человек "всё умел делать".

Женщина стала переписываться с неизвестным. Он попросил у туристки деньги на госпошлину и в качестве гарантии депозит за оказываемую услугу. Путешественница перевела средства. Впоследствии незнакомец продолжал поддерживать связь. В результате женщина сделала ещё несколько транзакций, после которых её собеседник перестал отвечать.

Путешественница поехала в аэропорт. На месте она узнала правила перевозки животных. По данным портала, "вернуть внушительную сумму туристка надежд не питает".

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