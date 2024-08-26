Мошенники украли у туристки деньги — она пыталась оформить перелёт собаки

Мошенники украли у туристки из России 3 тысячи долларов. Пострадавшая пыталась оформить в Турции документы для перелёта собаки, пишет портал "TourDom”.
Женщина не знала, как путешествовать с животным. В Сети туристка нашла пользователя, который успешно оформил пакет для своего питомца. Он дал контакт посредника. По его заверениям, этот человек "всё умел делать".
Женщина стала переписываться с неизвестным. Он попросил у туристки деньги на госпошлину и в качестве гарантии депозит за оказываемую услугу. Путешественница перевела средства. Впоследствии незнакомец продолжал поддерживать связь. В результате женщина сделала ещё несколько транзакций, после которых её собеседник перестал отвечать.
Путешественница поехала в аэропорт. На месте она узнала правила перевозки животных. По данным портала, "вернуть внушительную сумму туристка надежд не питает".
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