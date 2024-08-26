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Мошенники украли у туристки деньги — она пыталась оформить перелёт собаки

Мошенники украли у туристки 3 тысячи долларов
1:05
Туризм

Мошенники украли у туристки из России 3 тысячи долларов. Пострадавшая пыталась оформить в Турции документы для перелёта собаки, пишет портал "TourDom”.

Мошенники украли у туристки 3 тысячи долларов
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Женщина не знала, как путешествовать с животным. В Сети туристка нашла пользователя, который успешно оформил пакет для своего питомца. Он дал контакт посредника. По его заверениям, этот человек "всё умел делать".

Женщина стала переписываться с неизвестным. Он попросил у туристки деньги на госпошлину и в качестве гарантии депозит за оказываемую услугу. Путешественница перевела средства. Впоследствии незнакомец продолжал поддерживать связь. В результате женщина сделала ещё несколько транзакций, после которых её собеседник перестал отвечать.

Путешественница поехала в аэропорт. На месте она узнала правила перевозки животных. По данным портала, "вернуть внушительную сумму туристка надежд не питает".

Ранее Pravda.Ru писала, как распознать мошенников и уберечься от обмана.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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