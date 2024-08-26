Появится плавучий кинотеатр: в Железноводске обустроят парк имени Станислава Говорухина

В Железноводске появится плавучий кинотеатр

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Проекты благоустройства парка Станислава Говорухина в Железноводске, а также сквера семьи в Невинномысске победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo, CC BY 3.0

В парке имени Станислава Говорухина планируется построить различные локации и объекты. Среди них — плавучий кинотеатр, тематическая площадка для детей "Остров Робинзона Крузо", пространство для скалолазания, интерактивная выставочная киноаллея, экологическая тропа с квестом "Найди 10 негритят", а также шахматные столы на открытом воздухе.

Согласно другому проекту, в Невинномысске, на улице Дунаевского, обустроят сквер семьи. Там создадут подходящие условия для семейного времяпрепровождения и проведения массовых мероприятий.

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Уточнения

Железново́дск — город (с 1917) краевого значения в Ставропольском крае России. Город-курорт федерального значения. Административный центр городского округа город-курорт Железноводск. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Невинномысск — город краевого значения в Ставропольском крае России. Единственное муниципальное образование Ставропольского края в перечне монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации.