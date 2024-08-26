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Япония признана самым востребованным направлением среди путешественников, планирующих повторные визиты

Япония возглавила рейтинг стран, куда хотят вернуться путешественники
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Туризм

Рекламное агентство Dentsu Inc. провело масштабный опрос, в ходе которого выяснилось, что Япония стала наиболее популярной страной среди путешественников, куда они хотели бы вернуться вновь. Результаты исследования были опубликованы на портале The Mainichi.

Япония возглавила рейтинг стран, куда хотят вернуться путешественники
Фото: 500px.com by Giuseppe Milo, CC BY 3.0

По мнению респондентов, Япония привлекает их не только своей изысканной кухней, но и богатой культурой, а также живописными природными пейзажами. Эти факторы делают страну особенно привлекательной для туристов со всего мира.

Вторую строчку рейтинга занял Сингапур, за которым следуют Соединённые Штаты Америки. Южная Корея оказалась на четвёртом месте, а пятое заняла Великобритания.

В опросе приняли участие 7460 человек в возрасте от 20 до 59 лет

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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