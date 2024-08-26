Специалисты объяснили, как снизить затраты на отдых с помощью раннего бронирования

Эксперты раскрыли, как снизить затраты на отпуск

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Раннее бронирование — это проверенный способ значительно снизить затраты на отдых. Специалисты туристической отрасли уверяют, что этот инструмент позволяет потребителям существенно экономить на поездках.

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Экономические факторы и спрос со стороны туристов играют ключевую роль в формировании стоимости туров, что подтверждают эксперты "Турпомощи" в интервью RT.

По их словам, раннее бронирование остаётся наиболее эффективным методом для снижения цены на туристический продукт. Однако точных прогнозов по изменению цен на отдых в ближайшее время эксперты не предоставили, отметив, что на это влияют такие факторы, как инфляция, ограничения на авиаперелёты и эксплуатацию воздушных судов, падение рубля, а также высокий потребительский спрос.

Уточнения

Онлайн-бронирование (от англ. online — на линии, на связи) — бронирование через Интернет, в интерактивном режиме. Термин применяется по отношению к бронированию номеров в гостиницах, билетов (авиа, железнодорожных, автобусных и т.п), мест в ресторанах и театрах, прокату автомобилей и т. д.

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.