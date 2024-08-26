Вода из ледников и жизнь без фамилий: российская туристка рассказала о необычных особенностях местных жителей в Исландии

Российская туристка рассказала о необычных особенностях исландцев

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша посетила Исландию и поделилась в своём блоге на платформе "Дзен" впечатлениями о необычных аспектах жизни местных жителей, которые могут показаться странными для русских.

Фото: commons.wikimedia.org by brynjarsson, CC BY 3.0

В частности, она отметила широкое использование геотермальной энергии для отопления зданий, что делает коммунальные платежи значительно ниже по сравнению с остальной Европой.

Вода, которая течёт из любого крана в Исландии, является чистой и питьевой, так как поступает прямо из природных источников и ледников, и не содержит химических добавок, что делает её одной из самых чистых в мире.

Блогерша также обратила внимание на необычную особенность исландского общества: все местные жители являются дальними родственниками. Это создаёт определённые проблемы с генетикой, поэтому в стране приветствуют эмигрантов, особенно мужчин, для "разбавления" генофонда.

Ещё одной интересной деталью является отсутствие фамилий в привычном понимании. Вместо них исландцы используют патронимы, которые образуются от имени отца.

"Предположим, что отца ребенка зовут Йон (очень распространенное имя в Исландии), тогда его сын будет носить фамилию Йонссон (где "сон" в переводе означает сын), а дочь — Йонсдоттир ("доттир" — дочь, соответственно)", — рассказала блогерша.

Уточнения

Исла́ндия (исл. Ísland, МФА: — «страна льдов» или «ледяная страна») — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).