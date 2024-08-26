Эксперты рекомендуют россиянам проверять данные загранпаспорта перед поездками

Эксперты рассказали, как избежать неприятностей из-за загранпаспорта

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянам настоятельно рекомендуют тщательно проверять данные в загранпаспортах перед поездками, поскольку даже малейшие ошибки могут привести к серьёзным последствиям.

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Проблемы могут возникнуть из-за некорректно написанных старых названий городов, ошибок в переводе русских букв на латиницу, а также банальных опечаток в имени или названии населённого пункта. Особенно важно обратить внимание на правильность написания букв "ё" и "й", а также на сходство цифр "1" и "7", которые часто путают.

Специалисты советуют проверять и нижнюю часть главной страницы загранпаспорта, где расположены две строки с буквенно-цифровыми комбинациями. Несмотря на то что эта информация может казаться несущественной, именно ошибки в этих строках часто становятся причиной задержек на границе.

Кроме того, эксперты рекомендуют брать с собой в поездку дополнительные документы, такие как российский паспорт и свидетельство о рождении, чтобы избежать возможных проблем, сообщает NewsNN.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.