Саудовская Аравия завершает строительство крупнейшего метро в мире с 85 станциями и 6 линиями

В Саудовской Аравии откроется крупнейший метрополитен в мире

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В Саудовской Аравии скоро откроется самый крупный в мире метрополитен, расположенный в столице страны.

Фото: commons.wikimedia.org by lawepw, PDM

По информации от Arab News, строительство подземной транспортной сети началось ещё в 2014 году. Однако, в отличие от большинства других городов, власти Эр-Рияда решили не открывать метрополитен по частям, а дождаться полной готовности всех его линий и станций.

Изначально запуск метро был намечен на 2021 год, но сроки несколько раз переносились: сначала на 2022, затем на 2023 годы. Теперь официально объявлено, что открытие ожидается в конце 2024 года.

Общая протяжённость сети составляет 175 километров, на которых расположены 85 станций, соединённых шестью линиями. На линиях метро будут курсировать современные беспилотные поезда, произведённые ведущими мировыми компаниями — Siemens, Bombardier и Alstom. Жёлтая линия, в частности, свяжет международный аэропорт с важнейшим деловым районом Эр-Рияда, станцией KAFD, где пересекаются три линии метро.

Кроме того, власти планируют запустить 85 километров автобусных маршрутов, которые будут интегрированы с метрополитеном, что сделает транспортную сеть города ещё более удобной и доступной для всех жителей и гостей столицы.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

Эр-Рия́д (араб. الرياض‎ [arrːiˈjɑːdˤ] — «сады») — столица и крупнейший город Саудовской Аравии. Административный центр округа Эр-Рияд, в составе которого образует одноимённую мухафазу Эр-Рияд. Население — 7 676 655 человек (2017 год).

Метрополите́н — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.