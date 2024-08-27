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Суд постановил выплатить туристке компенсацию за ошибку бронирования номера отеля

Туристка отсудила 1,2 миллиона рублей за ошибку бронирования номера отеля в Таиланде
1:19
Туризм

Жительница Ростовской области отсудила у туроператора стоимость отдыха в Таиланде. Также она получила компенсацию за ошибку бронирования номера отеля. Об этом пишет портал "TourDom".

Туристка отсудила 1,2 миллиона рублей за ошибку бронирования номера отеля в Таиланде
Фото: flickr.com by Joe Gratz, PDM

В ноябре 2022 года Виктория забронировала тур для своей семьи на остров Пхукет. Она хотела поселиться в номере отеля с 2-мя отдельными спальнями либо с размещением кроватей детей отдельно от взрослых. Тем не менее, когда путешественники прибыли в страну, то оказалось, что им выделили однокомнатный номер. Кроме того, в нём была одна двуспальная кровать и кушетка.

Виктория связалась с турагентом, но проблему решить не удалось. Семье пришлось самостоятельно искать другой отель и снова платить за проживание. По возвращении в Россию Виктория подала в суд. Сначала туристка проиграла дело, однако затем Ростовский областной суд удовлетворил иск заявительницы. Общая сумма выплат составила 1,2 миллиона рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, что делает Таиланд одним из самых востребованных направлений для жителей России.

Уточнения

Пхуке́т — одна из южных провинций Королевства Таиланд. С ним (по часовой стрелке, начиная с севера) соседствуют провинции Пхангнга и Краби́. Пхукет расположен у западного побережья Таиланда, в Андаманском море Индийского океана.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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