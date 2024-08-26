TÜRSAB: новая система регистрации отпечатков в Турции не создаст проблем для россиян

Новая система отпечатков пальцев в Турции не создаст трудностей для россиян

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ассоциация туристических агентств Турции (TÜRSAB) заверила, что введение нового проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранных граждан не создаст сложностей для туристов из России.

Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Глава ассоциации Фируз Баглыкая, в интервью РИА Новости пояснил, что система, которую планируют внедрить в течение нескольких лет, будет разработана с учётом минимизации временных затрат для туристов на границе.

Фируз Баглыкая подчеркнул, что процесс регистрации отпечатков пальцев будет организован таким образом, чтобы избежать лишних задержек и неудобств при пересечении границы. По его словам, система разработана с целью ускорения и упрощения процедуры въезда в Турцию, особенно в популярных курортных зонах.

"В этом отношении у наших российских гостей нет причин для беспокойства", — заверил Баглыкая.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории).

Дактилоскопи́я (от греч. δάκτυλος — палец и σκοπέω — смотрю, наблюдаю) — способ опознания (идентификации) человека по следам пальцев рук (в том числе ладоней рук), основанный на неповторимости рисунка папиллярных линий кожи. Широко применяется в криминалистике.