В Калининградской области восстанавливают исторический замок Прейсиш-Эйлау

В Калининградской области откроют замок Прейсиш-Эйлау в 2025 году

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Владелец замка Прейсиш-Эйлау, который расположен в Калининградской области, проводит работы по его восстановлению. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на руководителя регионального центра "Мой бизнес" Кирилла Лило.

Фото: commons.wikimedia.org by Rosenmaiden, CC BY-SA 3.0

По его словам, сейчас в историческом объекте заливают полы. В ближайшее время начнётся установка межкомнатных перегородок, зашивка кровли и прокладка внутренних сетей. Кроме того, на территории появятся зоны для прогулок, пейзажный парк, площадки для мероприятий, гостиница, ресторан, кафе и выставочное пространство. Предположительно, достопримечательность откроют для туристов летом 2025 года, к 700-летию сооружения.

Замок Прейсиш-Эйлау возвели в средние века. Он является объектом культурного наследия регионального значения с 2007 года.

Уточнения

Калинингра́дская о́бласть (до 4 июля 1946 — Кёнигсбергская область) — субъект Российской Федерации, самый западный регион страны.

Прейсиш-Эйлау — замок Тевтонского ордена, находящийся в современном Багратионовске. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года Прейсиш-Эйлау получил статус объекта культурного наследия регионального значения.