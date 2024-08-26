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Турция за 74 тысячи: горящие предложения туроператоров на конец августа с вылетом из Москвы

В АТОР сообщили о доступных турах в Турцию с системой "всё включено"
1:21
Туризм

Горящие туры "всё включено" в Турцию с вылетом в конце августа можно приобрести по цене менее 100 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР сообщили о доступных турах в Турцию с системой "всё включено"
Фото: freepik.com by ASphotofamily, PDM

Согласно данным источника, на туры в курортные посёлки региона Кемер действуют скидки до 14 процентов. Так, компания Fun & Sun предлагает шестидневные путёвки в трёхзвёздочные отели с системой "всё включено" с вылетом из Москвы по цене от 76 тысяч рублей на двоих. PEGAS Touristik, в свою очередь, предлагает пакетный тур на восемь ночей с вылетом 28 августа и проживанием в трёхзвёздочном отеле Idyros Hotel по цене от 90 тысяч рублей на двоих.

Туры дешевле 100 тысяч рублей можно также найти в Аланье и Сиде. Например, Anex предлагает шестидневный тур с вылетом 28 августа и проживанием в четырёхзвёздочном отеле в районе Махмутлар с питанием "всё включено" по цене от 75 тысяч рублей на двоих. В свою очередь, Fun & Sun предлагает шестидневный тур в Сиде с вылетом в ту же дату и проживанием в трёхзвёздочном отеле с завтраками по цене от 74 тысяч рублей на двоих.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

«Всё включено́» (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

Кеме́р (тур. Kemer) — район турецкой провинции Анталья, курортный и портовый город на средиземноморском побережье. Расположен в 42 километрах к юго-западу от Антальи у подножия Таврских гор, входит в так называемую Турецкую ривьеру.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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