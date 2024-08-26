В строящемся парке Кургана открыли "хоббитские домики"

В Кургане открыли "хоббитские домики"

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В строящемся парке 4-го микрорайона в Кургане открыли новый арт-объект — "хоббитские домики". Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал администрации города.

Фото: flickr.com by Tom Hall, CC BY 2.0

Строения напоминают жилища персонажей романа Джона Толкина "Властелин колец".

"Это симпатичные "домики-холмы", напоминающие жилища героев знаменитой сказки писателя Толкина. Один домик представлен в виде холмика с пнём, другой без пня", — сказано в сообщении.

При этом на территории парка появится инновационная детская площадка "Астрономия". На ней установят модели планет Солнечной системы, а также образовательный игровой комплекс "Медуза".

Ранее Pravda.Ru писала, что актёр Элайджа Вуд планирует вернуться к роли Фродо в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума".

Уточнения

"Властели́н коле́ц" — роман-эпопея английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, одно из самых известных произведений жанра фэнтези. "Властелин колец" был написан как единая книга, но из-за объёма при первом издании его разделили на три части — "Братство Кольца", "Две крепости" и "Возвращение короля".

Курга́н — город в России, административный центр Курганской области. Курган — один из важнейших экономических, научных и культурных центров Уральского федерального округа, крупный транспортный узел.