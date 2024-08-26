Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование из Вашингтона: почему мы должны пересмотреть эволюцию человека
В АТОР сообщили о доступных турах в Турцию с системой "всё включено"
Глава камерунской диаспоры: Африка ждёт от России технологий
Готовим закуску из кабачка с сыром и помидорами
Привычка сидеть перед экраном увеличивает риск ишемической болезни сердца
Скрытые признаки болезни у собаки: как их заметить
В Перми преступники заставляли горожан продать жильё, подселяя к ним бомжей
Российские учёные представили инновационную технологию анализа ДНК
В Волгограде молодой человек попал под стражу после ложных сообщений о минировании

В строящемся парке Кургана открыли "хоббитские домики"

В Кургане открыли "хоббитские домики"
0:54
Туризм

В строящемся парке 4-го микрорайона в Кургане открыли новый арт-объект — "хоббитские домики". Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал администрации города.

В Кургане открыли "хоббитские домики"
Фото: flickr.com by Tom Hall, CC BY 2.0

Строения напоминают жилища персонажей романа Джона Толкина "Властелин колец".

"Это симпатичные "домики-холмы", напоминающие жилища героев знаменитой сказки писателя Толкина. Один домик представлен в виде холмика с пнём, другой без пня", — сказано в сообщении.

При этом на территории парка появится инновационная детская площадка "Астрономия". На ней установят модели планет Солнечной системы, а также образовательный игровой комплекс "Медуза".

Ранее Pravda.Ru писала, что актёр Элайджа Вуд планирует вернуться к роли Фродо в фильме "Властелин колец: Охота на Голлума".

Уточнения

"Властели́н коле́ц" — роман-эпопея английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, одно из самых известных произведений жанра фэнтези. "Властелин колец" был написан как единая книга, но из-за объёма при первом издании его разделили на три части — "Братство Кольца", "Две крепости" и "Возвращение короля".

Курга́н — город в России, административный центр Курганской области. Курган — один из важнейших экономических, научных и культурных центров Уральского федерального округа, крупный транспортный узел.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук
Израиль нанёс превентивный удар по Ливану — израильская версия развития событий Юрий Бочаров Физиологи прошлого: прежде чем думать о болячках, решите, что бросить на сковородку Сергей Лебедев Иран и Россия готовятся подписать важное стратегическое соглашение  Владимир Онищенко
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
Три самых преданных породы собак на свете
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Последние материалы
В Кургане открыли "хоббитские домики"
Российские учёные представили инновационную технологию анализа ДНК
Физиологи прошлого: прежде чем думать о болячках, решите, что бросить на сковородку
В Волгограде молодой человек попал под стражу после ложных сообщений о минировании
Нутрициолог заявила о пользе кабачков для профилактики онкозаболеваний
Лихорадка Оропуш: что важно знать туристам о новой угрозе
Счетная палата выявила критический дефицит в медицинском страховании Северного Кавказа
Какие цветы лучше всего подарить учительнице на 1 сентября: "Нежность и очарование"
Способы использования эфирных масел для роста и густоты волос
Россия столкнулась с кадровым дефицитом водителей такси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.