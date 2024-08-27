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На Пхукете предупреждают о возможных наводнениях

Спасательные службы готовятся к наводнениям на Пхукете
0:54
Туризм

На Пхукете объявлено предупреждение о наводнениях, которые могут произойти в ближайшие 3 дня, по 29 августа включительно, сообщает Tourdom. Ожидаются сильные волны (до 3 метров) и риск схода оползней. 

Спасательные службы готовятся к наводнениям на Пхукете
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, PDM

Экстренные службы получили распоряжение находиться в круглосуточной готовности к чрезвычайным происшествиям. 

Из-за плохой погоды многие туристические компании отменили экскурсии и предупреждают туристов об опасности морских прогулок. 

Напомним, что на прошлой неделе на Пхукете произошёл оползень, унёсший жизни 13 человек, в том числе двух российских туристов. Травмы различных степеней тяжести получили 19 человек. В общей сложности от стихийного бедствия пострадали 260 домохозяйств и 817 человек.

Уточнения

Стихи́йное бе́дствие — разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, может произойти разрушение или уничтожение объектов производственного и (или) непроизводственного назначения, а также компонентов окружающей среды.

О́ползень — опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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