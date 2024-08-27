Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт домашнего мороженого с натуральным какао и сгущенкой
В РУДН разработан акустический метод мониторинга популяции городских птиц
Что делать, чтобы огурцы продолжали плодоносить в сентябре
Эндокринолог Виктория Гончар: "У беременных симптомы диабета часто скрыты"
Почему регулярное употребление кофеина увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний
Россия теряет угольный рынок Китая: экспорт обвалился в 1,7 раза
Почему все говорят об интервальном голодании: узнайте секрет похудения без строгих диет
Ливийские власти прекратили добычу нефти
Как Григорий Лепс стал лучшим другом Шамана — история, которую нужно знать

Пляж Сан-Карлос в Калифорнии будет закрыт для посещения до ухода морских львов

Пляж Сан-Карлос в Калифорнии закрывают из-за морских львов
0:55
Туризм

Пляж Сан-Карлос в Монтерее (Калифорния, США) был закрыт для отдыхающих из-за того, что он оказался заполнен морскими львами, сообщает The Washington Times.

Пляж Сан-Карлос в Калифорнии закрывают из-за морских львов
Фото: unsplash.com by Anders Wideskott, PDM

После сообщений о большом скоплении морских львов на пляже горожанам рекомендовали держаться на расстоянии не менее 50 метров от животных. В минувшую пятницу пляж закрыли до тех пор, пока львы не покинут его самостоятельно.

Эксперты считают, что морских львов привлекла богатая кормовая база в Национальном морском заповеднике залива Монтерей. По их прогнозам, львы останутся на пляже три-четыре недели.

Важно отметить, что в США морские львы находятся под защитой закона, поэтому людям запрещено приближаться к ним, прогонять или пугать. Пляж огородили лентами и закрыли для посетителей.

Уточнения

Морски́е львы (лат. Otariinae) — традиционно выделявшееся подсемейство ушастых тюленей.

Калифо́рния (англ. California) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Граничит с американскими штатами Орегон (на севере), Невада (на востоке) и Аризона (на юго-востоке), а также с мексиканским штатом Нижняя Калифорния (на юге).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Скручиваются листья смородины? Узнайте, как выявить и устранить причины
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Бойцы 1009-го полка ВС РФ, остановившие прорыв ВСУ, вышли из окружения Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Последние материалы
В РУДН разработан акустический метод мониторинга популяции городских птиц
Что делать, чтобы огурцы продолжали плодоносить в сентябре
Эндокринолог Виктория Гончар: "У беременных симптомы диабета часто скрыты"
Почему регулярное употребление кофеина увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний
Politico: Украина передаст США список целей для атак по РФ при одном условии
Россия теряет угольный рынок Китая: экспорт обвалился в 1,7 раза
Почему все говорят об интервальном голодании: узнайте секрет похудения без строгих диет
Ливийские власти прекратили добычу нефти
Пляж Сан-Карлос в Калифорнии закрывают из-за морских львов
Как Григорий Лепс стал лучшим другом Шамана — история, которую нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.