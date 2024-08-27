Пляж Сан-Карлос в Калифорнии будет закрыт для посещения до ухода морских львов

Пляж Сан-Карлос в Калифорнии закрывают из-за морских львов

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляж Сан-Карлос в Монтерее (Калифорния, США) был закрыт для отдыхающих из-за того, что он оказался заполнен морскими львами, сообщает The Washington Times.

Фото: unsplash.com by Anders Wideskott, PDM

После сообщений о большом скоплении морских львов на пляже горожанам рекомендовали держаться на расстоянии не менее 50 метров от животных. В минувшую пятницу пляж закрыли до тех пор, пока львы не покинут его самостоятельно.

Эксперты считают, что морских львов привлекла богатая кормовая база в Национальном морском заповеднике залива Монтерей. По их прогнозам, львы останутся на пляже три-четыре недели.

Важно отметить, что в США морские львы находятся под защитой закона, поэтому людям запрещено приближаться к ним, прогонять или пугать. Пляж огородили лентами и закрыли для посетителей.

Уточнения

Морски́е львы (лат. Otariinae) — традиционно выделявшееся подсемейство ушастых тюленей.

Калифо́рния (англ. California) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Граничит с американскими штатами Орегон (на севере), Невада (на востоке) и Аризона (на юго-востоке), а также с мексиканским штатом Нижняя Калифорния (на юге).