Турпоток из России в Грецию резко сократился: дорогие билеты и сложности с визами отпугивают туристов

Российские туристы массово отказываются от поездок в Грецию из-за проблем с визами

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы почти перестали посещать Грецию. По данным экспертов туриндустрии, основными причинами этого стали трудности с получением виз, длительный перелёт и высокая стоимость билетов, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, CC BY-SA 2.0

Ещё несколько лет назад Греция была востребованным и удобным направлением для жителей западных регионов России — прямой рейс из Москвы занимал всего 3,5-4 часа, а наличие мультивиз позволяло гибко планировать отпуск и даже совершать спонтанные поездки.

Теперь же полёты проходят с пересадками, чаще всего через Армению и Турцию. Самым удобным вариантом остаётся перелёт через Сербию, который длится около 6 часов и стоит порядка 60 тысяч рублей в одну сторону. Более бюджетные маршруты по продолжительности полёта сравнимы с рейсами из Москвы в Юго-Восточную Азию — от 8 часов до суток и более.

Ещё одна весомая причина, по которой россияне отказываются от поездок в Грецию, — усложнение процесса получения виз. Новые визы выдаются строго под даты поездки и только на 2-4 недели. В результате, как отмечает издание, среди нынешних туристов в Греции остались в основном два типа россиян: обладатели греческих паспортов и очень обеспеченные люди, предпочитающие люксовые отели на Халкидиках и Крите.

ТАСС также приводит статистику Банка Греции: если несколько лет назад греческие курорты принимали до 800 тысяч россиян в год, то в первой половине 2024 года их число сократилось до 5,5 тысяч человек.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории. Унитарная, парламентская республика. Подразделяется на 13 периферий.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.