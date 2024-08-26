Раздражающие привычки в самолёте: что бесит пассажиров и бортпроводников во время полёта

Названы самые отвратительные поступки пассажиров, которые раздражают всех в самолёте

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Издание Sun представило список раздражающих поступков авиапассажиров, которые вызывают недовольство как у их попутчиков, так и у бортпроводников. Ожидаемо, что мнения этих двух групп не всегда совпадают, но некоторые из них оказались весьма интересными.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Например, в "пассажирский" список попало закрывание шторки иллюминатора, когда за окном темно и яркий свет никому не мешает.

"Только семь вечера, а все ведут себя так, будто наступила ночь: шторки закрыты, свет притушен, все укутались в одеяла", — пожаловался один из туристов.

Также соседей раздражают попытки начать разговор с сидящим рядом пассажиром и действия тех, кто поднимает или опускает общий подлокотник. Не обходится и без конфликтов за багажные полки — раздражение вызывают пассажиры, загружающие их полностью своей ручной кладью, и те, кто не спешит помочь с багажом другим.

Один из пунктов оказался противоречивым для пассажиров и бортперсонала. Пассажиров сильно раздражает, когда авиакомпания рассаживает пары, а стюардессы, напротив, считают влюбленные пары одним из самых неприятных элементов на борту. Особенно это ощущается летом, когда влюбленные массово летят на отдых. Они часто уже немного выпившие до посадки, продолжают пить на борту и начинают открыто демонстрировать свои чувства, что заставляет окружающих чувствовать себя некомфортно.

Однако для экипажа наибольшую неприятность представляют пассажиры, которые не могут отказаться от вредных привычек, даже в полете. Особенно раздражают те, кто пытается "выжать максимум" из бесплатного алкоголя на борту.

"У нас достаточно забот во время полета, чтобы еще и беспокоиться о тех, кто напился до беспамятства. Мой совет — употребляйте алкоголь умеренно. В случае чрезвычайной ситуации, если вы пьяны, вы можете навредить и себе, и другим. Лучше всегда быть на чеку" — предупреждают стюардессы.

Отдельной проблемой стали электронные сигареты. Хотя их использование на борту запрещено, некоторые пассажиры все же умудряются их курить прямо в салоне.

А вот по ещё одному пункту согласны все — и пассажиры, и стюардессы. Прослушивание музыки и просмотр фильмов без наушников раздражает всех одинаково.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

Вредные привычки — социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред.