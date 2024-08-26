В Куала-Лумпуре женщина провалилась под землю

В Куала-Лумпуре туристка пропала без вести, провалившись в неожиданно образовавшийся провал на оживлённом тротуаре, сообщает Tourdom.
Спасатели ищут женщину уже третий день, но шансы найти её живой невелики.
Провал образовался из-за размыва почвы грунтовыми водами, в результате чего обрушилась часть подземного коллектора. Несмотря на масштабные поиски, найти пропавшую пока не удалось.
Инцидент вызвал большой резонанс, и власти Малайзии решили провести геологическое обследование района, чтобы убедиться в безопасности для жителей и туристов.
По словам полицейского руководства столицы Малайзии, в прошлом году в том же районе случился похожий инцидент с обрушением грунта.
Резона́нс (фр. résonance, от лат. resono "откликаюсь") — частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы.
Колле́ктор — главный участок водосточной сети.
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.