В Куала-Лумпуре женщина провалилась под землю

Спасатели ищут туристку, которая пропала после обрушения тротуара

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Куала-Лумпуре туристка пропала без вести, провалившись в неожиданно образовавшийся провал на оживлённом тротуаре, сообщает Tourdom.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Спасатели ищут женщину уже третий день, но шансы найти её живой невелики.

Провал образовался из-за размыва почвы грунтовыми водами, в результате чего обрушилась часть подземного коллектора. Несмотря на масштабные поиски, найти пропавшую пока не удалось.

Инцидент вызвал большой резонанс, и власти Малайзии решили провести геологическое обследование района, чтобы убедиться в безопасности для жителей и туристов.

По словам полицейского руководства столицы Малайзии, в прошлом году в том же районе случился похожий инцидент с обрушением грунта.

Уточнения

Резона́нс (фр. résonance, от лат. resono "откликаюсь") — частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы.

Колле́ктор — главный участок водосточной сети.