Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы самые отвратительные поступки пассажиров, которые раздражают всех в самолёте
У попугаев обнаружены территориальные диалекты
Эксперт Артимович признал бесполезным удаление чувствительной информации из Telegram
Преимущества и недостатки обновлённого Hyundai i10: что стоит знать
Как приготовить шашлык с использованием гранатового маринада
В Госдума выдвинули инициативу о запрете шоковых ошейников для собак
Александр Овечкин вошёл в тройку лучших капитанов по версии Bleacher Report
Солома как альтернатива навозу и компосту: советы для огородников
Британские кошки: 3 факта, о которых вы не знали

В Куала-Лумпуре женщина провалилась под землю

Спасатели ищут туристку, которая пропала после обрушения тротуара
0:46
Туризм

В Куала-Лумпуре туристка пропала без вести, провалившись в неожиданно образовавшийся провал на оживлённом тротуаре, сообщает Tourdom.

Спасатели ищут туристку, которая пропала после обрушения тротуара
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Спасатели ищут женщину уже третий день, но шансы найти её живой невелики.

Провал образовался из-за размыва почвы грунтовыми водами, в результате чего обрушилась часть подземного коллектора. Несмотря на масштабные поиски, найти пропавшую пока не удалось.

Инцидент вызвал большой резонанс, и власти Малайзии решили провести геологическое обследование района, чтобы убедиться в безопасности для жителей и туристов.

По словам полицейского руководства столицы Малайзии, в прошлом году в том же районе случился похожий инцидент с обрушением грунта.

Уточнения

Резона́нс (фр. résonance, от лат. resono "откликаюсь") — частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы.

Колле́ктор — главный участок водосточной сети.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
По "половине" уцелевшей энергосистемы Украины нанесён массированный удар Любовь Степушова Под Торецком два батальона ВСУ попали в окружение, с ними больше нет связи Дмитрий Плотников
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук
Три самых преданных породы собак на свете
Слоёное тесто: приготовьте идеальное тесто самостоятельно
Слоёное тесто: приготовьте идеальное тесто самостоятельно
Последние материалы
По "половине" уцелевшей энергосистемы Украины нанесён массированный удар
Эксперт Артимович признал бесполезным удаление чувствительной информации из Telegram
Преимущества и недостатки обновлённого Hyundai i10: что стоит знать
Как приготовить шашлык с использованием гранатового маринада
В Госдума выдвинули инициативу о запрете шоковых ошейников для собак
Александр Овечкин вошёл в тройку лучших капитанов по версии Bleacher Report
Солома как альтернатива навозу и компосту: советы для огородников
Британские кошки: 3 факта, о которых вы не знали
Лепс и Киба на "Новой волне": новый дуэт шоу-бизнеса или искренние чувства?
Спасатели ищут туристку, которая пропала после обрушения тротуара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.