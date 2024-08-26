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Выберите идеальный веломаршрут

Россиянам предложили исследовать новые веломаршруты в России
0:59
Туризм

В России существует множество интересных веломаршрутов, сообщает Рамблер.

Россиянам предложили исследовать новые веломаршруты в России
Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, CC BY-SA 4.0

Вот некоторые из имеющихся маршрутов:

  • "Вело1": Новая велодорожка, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, с открытым участком между Яхромой и Дубной (56 км). Отличный вариант для начинающих велотуристов, так как дорога ровная и комфортная.
  • Карелия: Путешествие для любителей красивых видов, пролегающее вдоль Ладожского озера. Долгий маршрут (170 км, 4-5 дней), но живописный и несложный.
  • Золотое кольцо: Поездка по историческим городам России — Владимиру, Суздалю, Ростову и Ярославлю. Идеальный выбор для тех, кто хочет открыть новые грани уже знакомых мест.

Важно отметить, что все эти маршруты отличаются по сложности и протяженности, поэтому каждый может выбрать подходящий вариант.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — "ход" и route — "дорога") — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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