Выберите идеальный веломаршрут

Россиянам предложили исследовать новые веломаршруты в России

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России существует множество интересных веломаршрутов, сообщает Рамблер.

Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, CC BY-SA 4.0

Вот некоторые из имеющихся маршрутов:

"Вело1": Новая велодорожка, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, с открытым участком между Яхромой и Дубной (56 км). Отличный вариант для начинающих велотуристов, так как дорога ровная и комфортная.

Карелия: Путешествие для любителей красивых видов, пролегающее вдоль Ладожского озера. Долгий маршрут (170 км, 4-5 дней), но живописный и несложный.

Золотое кольцо: Поездка по историческим городам России — Владимиру, Суздалю, Ростову и Ярославлю. Идеальный выбор для тех, кто хочет открыть новые грани уже знакомых мест.

Важно отметить, что все эти маршруты отличаются по сложности и протяженности, поэтому каждый может выбрать подходящий вариант.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — "ход" и route — "дорога") — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.