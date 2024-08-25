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Глэмпинг в Ленобласти разочаровал туристку: неудобные условия, неприятный запах и питание

Глэмпинг с запахом канализации: россиянка описала неприятные сюрпризы от отдыха
1:31
Туризм

Российская туристка посетила глэмпинг в Ленинградской области и осталась недовольна условиями проживания, внешним видом территории и качеством питания. Впечатлениями она поделилась на портале "Тонкости туризма".

Глэмпинг с запахом канализации: россиянка описала неприятные сюрпризы от отдыха
Фото: commons.wikimedia.org by NPS Photo, PDM

По словам читательницы портала Алины, матрасы в шатрах оказались продавленными, постельное бельё - застиранным, а подушки — скомканными. Обогреватель, по её словам, работал слабо.

"На мою претензию сотрудница ответила: "А что вы хотели при проживании в шатре?" Ну я бы хотела не окоченеть — нормальное человеческое желание. Хотела бы, чтобы организаторы что-то придумали, чтобы гости не мёрзли: обогреватели помощнее, одеяла поплотнее, а можно и вообще с обогревом — вы же вроде глэмпинг", — написала россиянка.

Алина также упомянула, что при въезде в глэмпинг их встретил неприятный запах канализации, исходящий от вагончика с душевыми и туалетами. Шатры, по её мнению, стояли слишком близко друг к другу, без учёта приватности или эстетики территории.

Кроме того, туристка выразила недовольство питанием.

"У нас было проживание с завтраками, выбрать варианты нельзя, и это всегда сахарная бомба: сладкая каша и сырники, блины или запеканка. Яйца, сосиски, сэндвичи, овощи не предлагают. Зерновой кофе отвратительный. На обед и ужин кормят разморозкой", — пожаловалась она.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Ленингра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-Западного экономического района.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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