Глэмпинг в Ленобласти разочаровал туристку: неудобные условия, неприятный запах и питание

Российская туристка посетила глэмпинг в Ленинградской области и осталась недовольна условиями проживания, внешним видом территории и качеством питания. Впечатлениями она поделилась на портале "Тонкости туризма".
По словам читательницы портала Алины, матрасы в шатрах оказались продавленными, постельное бельё - застиранным, а подушки — скомканными. Обогреватель, по её словам, работал слабо.
"На мою претензию сотрудница ответила: "А что вы хотели при проживании в шатре?" Ну я бы хотела не окоченеть — нормальное человеческое желание. Хотела бы, чтобы организаторы что-то придумали, чтобы гости не мёрзли: обогреватели помощнее, одеяла поплотнее, а можно и вообще с обогревом — вы же вроде глэмпинг", — написала россиянка.
Алина также упомянула, что при въезде в глэмпинг их встретил неприятный запах канализации, исходящий от вагончика с душевыми и туалетами. Шатры, по её мнению, стояли слишком близко друг к другу, без учёта приватности или эстетики территории.
Кроме того, туристка выразила недовольство питанием.
"У нас было проживание с завтраками, выбрать варианты нельзя, и это всегда сахарная бомба: сладкая каша и сырники, блины или запеканка. Яйца, сосиски, сэндвичи, овощи не предлагают. Зерновой кофе отвратительный. На обед и ужин кормят разморозкой", — пожаловалась она.
Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
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