Исследование показало: отказ от утреннего душа помогает лучше подготовиться к ранним рейсам

Эксперты рекомендуют отказаться от утреннего душа перед ранним рейсом

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вот почему не стоит принимать душ перед ранними утренними рейсами, особенно если вам трудно просыпаться. Забавный взгляд на эту тему предлагает исследование, проведённое компанией Happy or Not. Оно показало, что пассажиры, вылетающие рано утром, в среднем более довольны, чем те, кто летит поздно вечером.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

Согласно данным опроса среди 7 миллионов клиентов в 30 странах, 85,2% пассажиров ранних рейсов сообщили, что чувствуют себя счастливыми. Тем не менее, для некоторых людей ранний подъём представляет серьёзную проблему, и им требуется дополнительная подготовка, чтобы встретить новый день. Один из советов, который предлагают исследователи — пропустить утренний душ.

Смысл этой рекомендации прост. Как поясняет редактор туристического сайта The Points Guy Ники Кельвин, отказ от душа утром позволяет немного дольше поспать перед вылетом.

"Примите душ накануне вечером — это сэкономит около 20 минут времени утром, которые можно провести в постели," — отметил он.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.