Природные аномалии, загрязнение воды и аварии в Приморье заставляют туристов выбирать другие курорты

Раскрыты причины, по которым туристы отказываются от поездок в Приморье этим летом

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Приморском крае сложилась тревожная ситуация с отдыхом из-за ряда неблагоприятных факторов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vrangel Bay (aka Alex Wild), CC BY-SA 4.0

Постоянные дожди и неожиданно холодное море вынудили туристов искать альтернативы, такие как подогреваемые бассейны, однако и там погода не радует. Более того, вода в акватории Владивостока значительно загрязнилась из-за нового циклона, что привело к угрозе инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует воздержаться от купания в несанкционированных местах.

Дополнительно к проблемам с погодой и загрязнением воды добавились медузы, заплывающие в прибрежные воды Японского моря. В больницы начали поступать пострадавшие с ожогами и другими симптомами, вызванными контактами с медузами.

Вдобавок к этим бедам Приморский край столкнулся с крупной энергетической аварией, оставившей два миллиона жителей и туристов без электричества, связи и интернета. В результате многие туристы начали отказываться от путёвок, выбирая более стабильные китайские курорты, что негативно сказывается на местной туристической индустрии, сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Уточнения

Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. Регион вошёл в состав России в 1860 году, по итогам Пекинского договора с Цинской империей.

Япо́нское мо́ре (яп. 日本海, にほんかい нихонкай, кор. 동해?, 東海? тонхэ — «восточное море», в КНДР и РК известно как кор. 조선동해?, 朝鮮東海? чосон-тонхэ — «Восточно-Корейское море») — окраинное море в составе Тихого океана, отделяется от него Японскими островами.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.