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Как сэкономить на отдыхе в бархатный сезон: эксперт рекомендует выбирать Крым в сентябре

Бархатный сезон продолжается: где искать самые выгодные предложения
1:05
Туризм

С окончанием лета отпускной сезон для многих россиян продолжается, а сентябрь остаётся популярным временем для отдыха. Исполнительный директор альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что сентябрь ещё относится к бархатному сезону, поэтому цены на отдых пока не снижаются, особенно на популярных курортах.

Бархатный сезон продолжается: где искать самые выгодные предложения
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Стоимость проживания в отелях по сравнению с прошлым годом выросла на 15-30%. Однако в октябре, когда погода останется комфортной, цены начнут снижаться, достигая 15-25% экономии.

Осипова рекомендует планировать отпуск на октябрь, чтобы сэкономить на проживании. Если же у вас нет возможности изменить даты поездки, стоит обратить внимание на Крым, где цены на отдых в сентябре на 30% ниже, чем в Сочи, при схожих условиях проживания.

Несмотря на высокую загрузку отелей, особенно в Сочи, в Крыму ещё можно найти доступные предложения, сообщает aif.ru.

Уточнения

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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