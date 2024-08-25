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Туристы предупреждены: меры предосторожности для безопасного питания на отдыхе по системе "всё включено"

Как уберечься от отравления в отеле "всё включено"?
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Туризм

Отдых по системе "всё включено" может обернуться неприятными сюрпризами, если не соблюдать простые правила безопасности.

Как уберечься от отравления в отеле "всё включено"?
Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, CC BY-SA 3.0

Пищевое отравление — одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются туристы. Основные причины — употребление воды из-под крана, сырых морепродуктов и мяса, а также несоблюдение условий хранения пищи в номере.

В числе распространённых инфекций — кишечная палочка, норовирус, кампилобактериоз, сальмонеллез и инфекции, вызванные бациллами. Симптомы могут варьироваться от диареи и рвоты до сильной лихорадки и болей в животе.

Важно помнить о профилактических мерах: соблюдать гигиену, избегать употребления воды из крана и сомнительных продуктов, а также всегда иметь под рукой аптечку. При первых признаках отравления рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Пищевое отравление пищевая интоксикация, пищевая токсикоинфекция (ПТИ) — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, обсеменённой болезнетворными микроорганизмами и (или) заражённой их токсинами, либо токсичными веществами немикробной природы (в общем случае — контаминантами).

«Всё включено́» (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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