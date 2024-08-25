Немецкие учёные выяснили, что алкоголь на высоте может привести к серьёзным проблемам с сердцем

Эксперты рассказали, чем опасно употребление алкоголя на борту самолёта

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исследование учёных из Института аэрокосмической медицины в Германии выявило серьёзные риски, связанные с употреблением алкоголя во время полётов.

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Комбинация алкоголя и изменённого давления в салоне самолёта может негативно влиять на организм пассажиров, особенно во время сна.

Основной проблемой является снижение уровня кислорода в крови и увеличение частоты сердечных сокращений, что может оказаться особенно опасным даже для молодых и здоровых людей.

Учёные подчёркивают, что употребление алкоголя на борту самолёта — это серьёзный, но зачастую недооценённый риск для здоровья, который можно легко избежать.

Пассажирам рекомендуется избегать алкоголя во время полётов, чтобы минимизировать нагрузку на организм и избежать потенциальных осложнений.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.