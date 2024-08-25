Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как распознать агрессивную езду по состоянию машины?
Эксперты рассказали, чем опасно употребление алкоголя на борту самолёта
"Лион" начал активно продавать своих футболистов
Archimedes Defense создала бронеавтомобиль на базе Cybertruck
Курс рубля снижается на фоне внешних факторов
Эти простые подкормки сделают томаты и огурцы вдвое сочнее и вкуснее
Названы наиболее опасные места для парковки автомобилей на природе
Винер считает, что россиян не допустят на Олимпиаду-2028
Употребление пончиков, картошки фри, чипсов и газировки ускоряет процесс старения

Алжир планирует увеличить количество туристов в пять раз к 2030 году, создавая новые курорты и гостиницы

Названа страна с роскошными курортами, где ждут туристов из России
0:49
Туризм

Алжир принял решение активно развивать туризм, опираясь на своё богатое природное наследие, включающее 248 горячих источников, а также горные ландшафты.

Названа страна с роскошными курортами, где ждут туристов из России
Фото: commons.wikimedia.org by Mikoyan-Aljir, CC BY-SA 3.0

Основная цель страны — увеличить количество туристов в пять раз к 2030 году. Для этого была разработана новая стратегия развития туризма, озвученная министром туризма и ремёсел.

Ранее Алжир не уделял достаточного внимания этой сфере, но сейчас он стремится привлечь больше путешественников, в том числе из России.

В рамках стратегии планируется создание новых курортов и туристических объектов, а также добавление 300 тысяч гостиничных мест, что должно значительно улучшить туристическую инфраструктуру страны, сообщает издание "Турпром".

Уточнения

Алжи́р (араб. الجَزائِر‎, аль-Джаза́ир); официальное название — Алжи́рская Наро́дная Демократи́ческая Респу́блика.

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Ударный БПЛА "Ночная ведьма" будет убийцей украинской "Бабы-яги" Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Неправильный проезд под стрелку: чем грозит и как этого избежать
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
Последние материалы
Названа страна с роскошными курортами, где ждут туристов из России
Курс рубля снижается на фоне внешних факторов
Эти простые подкормки сделают томаты и огурцы вдвое сочнее и вкуснее
Названы наиболее опасные места для парковки автомобилей на природе
Винер считает, что россиян не допустят на Олимпиаду-2028
Употребление пончиков, картошки фри, чипсов и газировки ускоряет процесс старения
Как яблоки и зелень помогают поддерживать здоровье зубов
ЦБ: активность застройщиков по продажам жилья возросла
ЕС ужесточает правила для компаний с российским участием
ВМС США испытали новую противокорабельную бомбу Quicksink
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.