Алжир планирует увеличить количество туристов в пять раз к 2030 году, создавая новые курорты и гостиницы

Алжир принял решение активно развивать туризм, опираясь на своё богатое природное наследие, включающее 248 горячих источников, а также горные ландшафты.
Основная цель страны — увеличить количество туристов в пять раз к 2030 году. Для этого была разработана новая стратегия развития туризма, озвученная министром туризма и ремёсел.
Ранее Алжир не уделял достаточного внимания этой сфере, но сейчас он стремится привлечь больше путешественников, в том числе из России.
В рамках стратегии планируется создание новых курортов и туристических объектов, а также добавление 300 тысяч гостиничных мест, что должно значительно улучшить туристическую инфраструктуру страны, сообщает издание "Турпром".
Алжи́р (араб. الجَزائِر, аль-Джаза́ир); официальное название — Алжи́рская Наро́дная Демократи́ческая Респу́блика.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.