Алжир планирует увеличить количество туристов в пять раз к 2030 году, создавая новые курорты и гостиницы

Названа страна с роскошными курортами, где ждут туристов из России

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Алжир принял решение активно развивать туризм, опираясь на своё богатое природное наследие, включающее 248 горячих источников, а также горные ландшафты.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikoyan-Aljir, CC BY-SA 3.0

Основная цель страны — увеличить количество туристов в пять раз к 2030 году. Для этого была разработана новая стратегия развития туризма, озвученная министром туризма и ремёсел.

Ранее Алжир не уделял достаточного внимания этой сфере, но сейчас он стремится привлечь больше путешественников, в том числе из России.

В рамках стратегии планируется создание новых курортов и туристических объектов, а также добавление 300 тысяч гостиничных мест, что должно значительно улучшить туристическую инфраструктуру страны, сообщает издание "Турпром".

Уточнения

Алжи́р (араб. الجَزائِر‎, аль-Джаза́ир); официальное название — Алжи́рская Наро́дная Демократи́ческая Респу́блика.

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.