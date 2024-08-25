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Специалист по выживанию объяснил, почему опасно оставлять автомобили у рек, лесов и берегов

Названы наиболее опасные места для парковки автомобилей на природе
1:10
Туризм

Многие водители пренебрегают правилами парковки, особенно на отдыхе, где стремятся оставить машину в живописных местах. Однако такие действия могут представлять серьёзную угрозу как для водителя и пассажиров, так и для автомобиля. Эксперт по выживанию и оказанию первой помощи Эд Халилов дал россиянам рекомендации по безопасной парковке автомобилей.

Названы наиболее опасные места для парковки автомобилей на природе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Халилов предупредил об опасности парковки у горных рек. Вода в таких местах может неожиданно подняться, и машину попросту смоет. Подобные риски также существуют при парковке на морском берегу или у океана. Приливы и солёная вода могут повредить электронику автомобиля.

Эксперт также отметил, что парковка на склонах и спусках небезопасна: во время дождя выезд из такого места становится трудным и опасным.

Эд Халилов посоветовал избегать парковки в лесу на звериных тропах, где можно столкнуться с агрессивными животными, а также под сухими деревьями, которые могут обрушиться на машину, сообщает Deita. ru.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Приро́да — материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук. В быту слово «природа» часто употребляется в значении естественная среда обитания (всё, что не создано человеком).

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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