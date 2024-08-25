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Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса

Неудачный отдых: туристка рассказала о неприятном опыте в Абхазии
1:27
Туризм

Туристка поделилась своим разочарованием от экскурсии в Абхазию, купленной во время отдыха в Сочи.

Неудачный отдых: туристка рассказала о неприятном опыте в Абхазии
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Greslou, CC0

Экскурсия под названием "Страна души" началась 10 августа 2024 года и поначалу оставляла положительное впечатление, благодаря профессионализму водителя Романа и экскурсовода Руслана. Однако неприятный осадок остался после посещения ресторана, где проходило абхазское застолье. Туристка описала, как мужчина по имени Наур, представившийся хозяином заведения, встретил гостей резким обращением и предъявлением требований, которых не озвучивали заранее.

Наур настаивал на том, что гости должны уважать его и абхазские традиции, угрожая им запретом возвращаться за стол после выхода. Его поведение и надменный тон вызвали у гостей чувство унижения, особенно когда он запрещал поднимать рюмки и поздравлять именинника без его разрешения. Атмосфера мероприятия была напряжённой, несмотря на редкие абхазские танцы и песни. Кульминацией разочарования стал поданный холодный и твердый шашлык.

Туристка отметила, что её предыдущий опыт с абхазским застольем был гораздо более приятным, когда мероприятие вёл опытный ведущий на частном подворье, что оставило гораздо лучшее впечатление, сообщает портал irecommend.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Экску́рсия (от лат. excursio — вылазка, набег, вторжение) — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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