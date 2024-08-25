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В Анапе запретили использовать катамараны и надувные плавательные средства из-за штормового ветра

В Анапе введён запрет на использование плавсредств на пляжах курорта
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Туризм

На пляжах Анапы с 25 августа введён запрет на использование надувных плавательных средств и катамаранов. Это решение связано с усилением отжимного северо-восточного ветра, который может представлять опасность для жизни и здоровья отдыхающих.

В Анапе введён запрет на использование плавсредств на пляжах курорта
Фото: commons.wikimedia.org by Koralex2020, CC BY-SA 4.0

Пресс-служба мэрии курорта предупредила, что использование надувных плавсредств в таких погодных условиях крайне опасно. Жителям и гостям Анапы настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности и воздержаться от риска, чтобы избежать возможных происшествий на воде.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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