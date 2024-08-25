В Анапе запретили использовать катамараны и надувные плавательные средства из-за штормового ветра

На пляжах Анапы с 25 августа введён запрет на использование надувных плавательных средств и катамаранов. Это решение связано с усилением отжимного северо-восточного ветра, который может представлять опасность для жизни и здоровья отдыхающих.
Пресс-служба мэрии курорта предупредила, что использование надувных плавсредств в таких погодных условиях крайне опасно. Жителям и гостям Анапы настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности и воздержаться от риска, чтобы избежать возможных происшествий на воде.
Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).
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