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В столице Малайзии обрушился асфальт — туристка провалилась под землю

В столице Малайзии туристка провалилась под землю
0:40
Туризм

В Куала-Лумпуре, столице Малайзии, туристка провалилась под землю. Об этом сообщает издание "The Reporter".

В столице Малайзии туристка провалилась под землю
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инцидент произошёл утром 23 августа. Путешественница прогуливалась по столичной улице. В это время на тротуаре неожиданно возник провал, который затянул туристку. Рядом находилась лавочка. На ней сидел мужчина. Однако ему повезло больше — он успел зацепиться за край провала и выбраться. Пострадавшую ищут уже третьи сутки. 

Ранее Pravda.Ru писала, что турист устроил дебош в самолёте из-за замечания бортпроводника.

Уточнения

Куа́ла-Лу́мпур — столица и самый крупный город Малайзии.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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