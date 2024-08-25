Куда отправиться из Москвы? 5 лучших мест для познавательного отдыха в Подмосковье

5 уникальных локаций Подмосковья, которые откроют перед вами новые грани России

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие считают, что, отправляясь в путешествие, нужно обязательно уезжать за пределы Московской области. Однако Подмосковье на самом деле полно интересных достопримечательностей, которые стоит посетить. Если вы решили провести отпуск или выходные неподалеку от столицы, предлагаем вам список лучших мест, которые обязательно нужно увидеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Grigorius m, CC BY-SA 4.0

Начать можно с Сергиева Посада — одного из красивейших городов Золотого кольца России. Главной его достопримечательностью является Троице-Сергиева лавра — крупнейший православный монастырь страны, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо монастырского ансамбля, в городе можно полюбоваться Успенским собором, Митрополичьими палатами и посетить Музей игрушки.

Следующая остановка — Истра. Здесь вас ждет Ново-Иерусалимский монастырь, построенный патриархом Никоном по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Кроме монастыря, в Истре стоит прогуляться по восстановленной исторической части города с купеческими особняками 19 века.

Также в Подмосковье находится усадьба Абрамцево — бывшее имение Сергея Аксакова и Саввы Мамонтова. Здесь творили Илья Репин, Василий Суриков, Виктор Васнецов и другие знаменитые художники. Сейчас в усадьбе открыт музей-заповедник, где можно познакомиться с историей места и увидеть работы русских живописцев.

Любители природных красот по достоинству оценят Приокско-Террасный заповедник, расположенный под Серпуховом. Это одно из немногих мест в Подмосковье, где можно увидеть зубров в естественной среде обитания. Помимо зубров, здесь обитают лоси, олени, медведи и другие представители русской фауны.

Наконец, нельзя не посетить Музей-заповедник "Коломенское" в Москве. Это уникальный архитектурный комплекс, включающий в себя великолепный деревянный дворец царя Алексея Михайловича, церкви 16-18 веков и живописные парковые ансамбли.

Как видите, Подмосковье — это целый кладезь интересных мест, которые стоит посетить туристам, чтобы познакомиться с историей и культурой Московского региона. Неважно, любите ли вы архитектуру, природу или искусство — здесь найдется, что посмотреть на любой вкус.

Уточнения

Се́ргиев Поса́д (в 1930—1991 годы — Загорск) — город в Московской области России. Административный центр Сергиево-Посадского городского округа Московской области. В городе находится ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Троице-Сергиева лавра. Входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

Истра — название нескольких рек, а также полуострова Истрия на хорватском, словенском и сербском языках; от них название перешло на населённые пункты, железнодорожные станции, футбольные клубы и многое другое.

Уса́дьба Абра́мцево (Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево») — музей-заповедник, расположенный на берегу реки Вори, в 60 км к северо-востоку от Москвы, в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Уса́дьба Абра́мцево (Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево») — музей-заповедник, расположенный на берегу реки Вори, в 60 км к северо-востоку от Москвы, в Сергиево-Посадском районе Московской области.