Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективное очищение кожи: советы по выбору средств
Алжир намерен стать привлекательным направлением для россиян к 2030 году
Польша тайно осуществляет товарооборот с Россией и критикует Венгрию
Исследование показало наличие серьёзных уязвимостей в безопасности Android
Отец чемпиона ОИ-2024 пообещал сделать интимную татуировку после победы сына
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Ученые научили ИИ определять заболевания по языку
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы сохранить цвет
Россия планирует инвестировать в сельское хозяйство Афганистана

В июле Турцию посетило рекордное число путешественников

Турцию посетили более 7,3 миллиона путешественников в июле
0:44
Туризм

Турцию посетили более 7,3 миллиона иностранных туристов за июль. Это рекордный показатель, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистику министерства культуры и туризма.

Турцию посетили более 7,3 миллиона путешественников в июле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Уточняется, что результат 2024 года выше на 2,6% аналогичного периода 2023-го. При этом наибольшее число туристов интересовала Анталья. Город принял более 35% путешественников за июль. Также известно, что около 4% туристов прибывали в страну на сутки.

Ранее Pravda.Ru писала, что Турция лидирует по продажам туров на бархатный сезон.

Уточнения

Анта́лья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах

Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.

Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Сводка с фронта: Киев стал отправлять в окопы операторов БПЛА, русские наступают южнее Суджи
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Последние материалы
Эффективное очищение кожи: советы по выбору средств
Алжир намерен стать привлекательным направлением для россиян к 2030 году
Польша тайно осуществляет товарооборот с Россией и критикует Венгрию
Исследование показало наличие серьёзных уязвимостей в безопасности Android
Отец чемпиона ОИ-2024 пообещал сделать интимную татуировку после победы сына
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Ученые научили ИИ определять заболевания по языку
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы сохранить цвет
Россия планирует инвестировать в сельское хозяйство Афганистана
Почему ваши ногти становятся хрупкими после частого мытья рук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.