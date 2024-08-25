В июле Турцию посетило рекордное число путешественников

Турцию посетили более 7,3 миллиона путешественников в июле

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турцию посетили более 7,3 миллиона иностранных туристов за июль. Это рекордный показатель, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистику министерства культуры и туризма.

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Уточняется, что результат 2024 года выше на 2,6% аналогичного периода 2023-го. При этом наибольшее число туристов интересовала Анталья. Город принял более 35% путешественников за июль. Также известно, что около 4% туристов прибывали в страну на сутки.

Ранее Pravda.Ru писала, что Турция лидирует по продажам туров на бархатный сезон.

Уточнения

Анта́лья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.