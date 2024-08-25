В июле Турцию посетило рекордное число путешественников

Турцию посетили более 7,3 миллиона иностранных туристов за июль. Это рекордный показатель, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистику министерства культуры и туризма.
Уточняется, что результат 2024 года выше на 2,6% аналогичного периода 2023-го. При этом наибольшее число туристов интересовала Анталья. Город принял более 35% путешественников за июль. Также известно, что около 4% туристов прибывали в страну на сутки.
Ранее Pravda.Ru писала, что Турция лидирует по продажам туров на бархатный сезон.
Анта́лья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.
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