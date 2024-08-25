Алжир планирует увеличить турпоток благодаря россиянам

Алжир намерен стать привлекательным направлением для россиян к 2030 году

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Алжире намерены развивать туристическую сферу и привлечь больше путешественников. При этом Россия станет одним из главных рынков, пишет портал "Tourprom" со ссылкой на местные СМИ.

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По словам министра туризма и ремёсел Алжира Мохтара Дидуша, государство разработало новую стратегию для привлечения путешественников. Её главными элементами являются инвестиции, улучшение качества услуг и коммуникационной инфраструктуры, реклама, а также прочная правовая основа для управления сектором. При этом уже подготовлено около 8400 проектов, которые связаны с туризмом. Уточняется, что власти Алжира планируют в 5 раз увеличить турпоток к 2030 году благодаря новой стратегии.

Ранее Pravda.Ru писала, что Россия выделяет 4,4 миллиарда рублей на развитие туризма.

Уточнения

Алжи́р — государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство. Алжир граничит с Марокко на западе, Мавританией и Мали — на юго-западе, Нигером — на юго-востоке и Ливией и Тунисом — на востоке. Бо́льшая часть территории страны лежит в пустыне Сахара. Столица — город Алжир.