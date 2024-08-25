Эксперты рассказали, как избежать набора веса в отпуске по системе "всё включено"

Как провести отпуск по системе "всё включено" без набора веса

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В интервью РГ эксперты рассказали, как сохранить фигуру идеальной в период отпуска.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина отметила, что в отпуске стараться избегать фастфуда, выбирать полезные продукты.

"Лучше предпочесть свежие фрукты сладким лимонадам и мороженому, лучше съесть кусочек рыбы вместо порции картошки фри", — подчеркнула эксперт.

По словам эксперта, пешие прогулки должны быть постоянными в период отпуска. Для организма это особенно полезно.

Камила Велибекова, эксперт компании "Премьер Туризм", посоветовала обратить внимание на отели, где предлагают утренние зарядки, йогу, аквааэробику, пляжный волейбол, велосипедные прогулки.

Руководитель визовой туристической компании Visasam. ru Борис Соколов считает, что питание небольшими порциями очень полезно для организма.



Владелец онлайн-турагентства ASTERIA TOUR Анна Фарахова напомнила о поддержании водного баланса, также подчеркнула, что алкоголь способствует обезвоживанию.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

Понятие «Водный баланс» применяется для оценки состояния организма, касательно содержания воды в клетках, крови.