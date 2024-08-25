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Пьяный пассажир "Аэрофлота" устроил дебош на рейсе в Астану

Экипаж "Аэрофлота" связал агрессивного пассажира
0:56
Туризм

Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Астану был омрачен инцидентом с пьяным пассажиром бизнес-класса, сообщает Tourdom.

Экипаж "Аэрофлота" связал агрессивного пассажира
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Мужчина, предположительно крупный предприниматель, перебрал с виски и начал вести себя агрессивно, оскорбляя бортпроводников и угрожая им.

Когда его поведение не удалось урегулировать мирным путем, экипаж вынужден был его связать. После приземления в Астане пассажира забрали сотрудники правоохранительных органов.

Сам мужчина утверждает, что его несправедливо обвиняют, что его избили и отняли виски, и планирует подать в суд на экипаж.

"Аэрофлот" подтвердил факт инцидента, заявив о неадекватном поведении пассажира и его угрозах экипажу. Компания намерена взыскать с него ущерб за повреждения салона, а также исключила его из программы лояльности и рассматривает возможность внесения в "черный список".

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Програ́мма лоя́льности — комплекс маркетинговых мероприятий для развития повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им дополнительных товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и ценностей, других видов потенциально прибыльного поведения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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