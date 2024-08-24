Турист устроил дебош в самолёте из-за замечания бортпроводника

Пассажир авиакомпании "Аэрофлот" устроил дебош на рейсе из Москвы в Астану. Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".
Дмитрий летел в бизнес-классе. По словам очевидцев, мужчина "перебрал" на борту и начал конфликтовать с бортпроводниками. В свою очередь, они скрутили пассажира шнурами, верёвками и ремнями. По прилёту туриста передали сотрудникам полиции.
Однако Дмитрий не считает себя виноватым. По его версии, он спокойно вёл себя в самолёте до тех пор, пока стюард не вырвал у него стакан с алкоголем со словами "вам хватит". Путешественник начал ругаться. В ответ бортпроводники применили физическую силу. Теперь Дмитрий планирует написать заявление в полицию по возвращению в Москву. По его словам, у него остались синяки и отметины от верёвок.
Ранее Pravda.Ru писала, что пассажирка укусила полицейского во время конфликта на рейсе.
Астана́ — столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года. Город расположен на севере страны, на берегах реки Ишим. Административно разделён на 5 районов.
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