Скидки в туристическом бизнесе: выгодное предложение для клиентов или путь к деградации?

Скидки или разорение: как турагентства теряют прибыль

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние недели в туристической отрасли возникла горячая дискуссия по поводу сезонного спада продаж и связанной с ним практики предоставления скидок турагентами.

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Некоторые специалисты считают, что такие скидки, особенно за счёт комиссии, ведут к деградации бизнеса и подрывают его рентабельность. Основной аргумент заключается в том, что скидки снижают маржинальность и создают нездоровую конкуренцию, что в конечном итоге может привести к банкротству турагентств. Кроме того, подобная практика развращает туристов, приучая их требовать скидки как норму.

Однако, несмотря на негативное отношение большинства участников обсуждения в телеграм-чате "Крыша ТурДома B2B", существует мнение, что полностью отказываться от скидок невозможно. В ситуациях, когда стоимость тура высока и клиент настаивает на скидке, отказ может привести к потере клиента и, соответственно, дохода. Это ставит турагентов перед выбором между рентабельностью и удержанием клиентов.

В качестве альтернативы предлагается внедрять программы лояльности, где скидки будут лишь частью системы, наряду с другими преимуществами, такими как бонусы или бесплатные услуги.

Основная идея заключается в том, чтобы строить бизнес на экспертности и качестве услуг, что позволит избежать ценовой войны и сохранить клиентов.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.