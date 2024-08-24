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Россиянам рассказали, какие экстремальные занятия выбирают туристы

Российские туристы занимаются дайвингом от жажды новых впечатлений
1:01
Туризм

Специалисты онлайн-сервиса "МТС Travel" провели опрос среди тысячи пользователей. Они выяснили, что чаще всего российские туристы выбирают дайвинг среди экстремальных занятий, пишет агентство РИА Новости.

Российские туристы занимаются дайвингом от жажды новых впечатлений
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дайвинг выбрало 48% респондентов. При этом 46% пользователей заявили, что предпочитают катание на лыжах и сноуборде. Также 41% путешественников любят "страшные" аттракционы, 39% — канатные парки, 35% — скалолазание. Наименьшей популярностью пользуются зорбинг и бокинг. Их выбрали 10% и 11% опрошенных соответственно.

Пользователи отметили, что прибегают к экстремальным занятиям по причине жажды новых впечатлений (71%), поиска адреналина (47%), желания преодолеть страх (46%) и общения с единомышленниками (18%).

Ранее Pravda.Ru писала, в каких городах выгоднее всего отдохнуть осенью.

Уточнения

Зо́рбинг — экстремальный аттракцион, вид активного отдыха, заключающийся в спуске человека в прозрачном шаре — зорбе — с горы или связанный с пересечением водоёмов внутри аналогичного шара.

Бокинг — развивающийся вид экстремального спорта, в котором используются специальные пружинящие ходули — джамперы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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