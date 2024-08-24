Россиянам рассказали, какие экстремальные занятия выбирают туристы

Российские туристы занимаются дайвингом от жажды новых впечатлений

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты онлайн-сервиса "МТС Travel" провели опрос среди тысячи пользователей. Они выяснили, что чаще всего российские туристы выбирают дайвинг среди экстремальных занятий, пишет агентство РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дайвинг выбрало 48% респондентов. При этом 46% пользователей заявили, что предпочитают катание на лыжах и сноуборде. Также 41% путешественников любят "страшные" аттракционы, 39% — канатные парки, 35% — скалолазание. Наименьшей популярностью пользуются зорбинг и бокинг. Их выбрали 10% и 11% опрошенных соответственно.

Пользователи отметили, что прибегают к экстремальным занятиям по причине жажды новых впечатлений (71%), поиска адреналина (47%), желания преодолеть страх (46%) и общения с единомышленниками (18%).

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Уточнения

Зо́рбинг — экстремальный аттракцион, вид активного отдыха, заключающийся в спуске человека в прозрачном шаре — зорбе — с горы или связанный с пересечением водоёмов внутри аналогичного шара.

Бокинг — развивающийся вид экстремального спорта, в котором используются специальные пружинящие ходули — джамперы.