Агрессивные компоненты и жёсткая вода: что происходит с волосами при использовании шампуней из отелей

Стилисты рассказали, почему лучше использовать собственный шампунь в отпуске

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируя путешествие, мы часто сталкиваемся с проблемой оптимизации багажа, и один из вопросов — брать ли с собой собственный шампунь или воспользоваться гостиничным.

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Эксперты подчёркивают, что большинство отельных шампуней, особенно в бюджетных гостиницах, могут негативно повлиять на состояние волос.

Стилист Марз Коллинз объясняет, что такие шампуни обычно содержат агрессивные ингредиенты, включая сульфаты и парабены, которые могут лишить волосы натуральных масел и сделать их тусклыми.

Эксперт по красоте Риса Пхоммахан добавил, что шампуни для отелей, как правило, разрабатываются с акцентом на универсальность и экономичность, поэтому они не подходят для специфического ухода, такого как увлажнение или защита окрашенных волос.

В результате, использование таких средств, особенно в сочетании с жёсткой водой, может привести к нежелательным последствиям для волос.

Специалисты советуют в случае пребывания в отелях с небрендовой косметикой всегда брать с собой проверенные средства для ухода за волосами, особенно если у вас есть особые потребности, сообщает HuffPost.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ. Компонент, содержащийся в наибольшем количестве, — вода, затем следуют поверхностно-активные вещества (ПАВ).

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).