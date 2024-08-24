Безвизовый режим для россиян на Шри-Ланке с 1 октября: как изменится порядок въезда и срок пребывания

С 1 октября Шри-Ланка введёт безвизовый режим для граждан 35 стран, включая Россию. Это нововведение позволит россиянам посещать популярный курортный остров без необходимости оформления визы, которая ранее предоставлялась бесплатно по прибытии в аэропорту. Однако максимальный срок пребывания останется неизменным — 30 дней, начиная со дня въезда. Об этом сообщили в посольстве Шри-Ланки в Москве.
Советник Министерства туризма Шри-Ланки Харин Фернандо, объявивший об изменениях, отметил, что нововведение направлено на упрощение въезда и привлечение большего числа туристов.
Для россиян, как и для граждан других стран, которые попадают под безвизовый режим, это будет значительным облегчением в планировании поездки на Шри-Ланку.
Шри-Ла́нка́ (синг. ශ්රී ලංකා, там. இலங்கை), официальное название — Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.
Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.