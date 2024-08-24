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Безвизовый режим для россиян на Шри-Ланке с 1 октября: как изменится порядок въезда и срок пребывания

Россияне смогут находиться на Шри-Ланке без визы 30 дней
0:52
Туризм

С 1 октября Шри-Ланка введёт безвизовый режим для граждан 35 стран, включая Россию. Это нововведение позволит россиянам посещать популярный курортный остров без необходимости оформления визы, которая ранее предоставлялась бесплатно по прибытии в аэропорту. Однако максимальный срок пребывания останется неизменным — 30 дней, начиная со дня въезда. Об этом сообщили в посольстве Шри-Ланки в Москве.

Россияне смогут находиться на Шри-Ланке без визы 30 дней
Фото: wikimedia.org

Советник Министерства туризма Шри-Ланки Харин Фернандо, объявивший об изменениях, отметил, что нововведение направлено на упрощение въезда и привлечение большего числа туристов.

Для россиян, как и для граждан других стран, которые попадают под безвизовый режим, это будет значительным облегчением в планировании поездки на Шри-Ланку.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ (синг. ශ්‍රී ලංකා, там. இலங்கை), официальное название — Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.

Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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