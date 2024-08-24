Рекомендации фитнес-тренера по разминке, питьевому режиму и питанию в самолёте

Три простых правила для комфортного перелёта

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Длительные перелёты могут стать серьёзным испытанием для организма, особенно если не уделять должного внимания своему самочувствию. Фитнес-тренер Роман Филиппенко поделился тремя важными советами, которые помогут сохранить здоровье и энергию во время полёта.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Во-первых, он рекомендует делать регулярные разминки: каждые один-два часа вставать, потягиваться, делать приседания и наклоны. Это помогает улучшить кровообращение и предотвратить застойные явления в организме.

Вторым советом является поддержание водного баланса: из-за сухого воздуха в салоне самолета организм быстрее теряет влагу, что может привести к обезвоживанию. Поэтому важно пить достаточно воды.

Третье правило касается питания: перед полётом и во время него стоит выбирать лёгкие и питательные продукты, такие как фрукты, орехи и йогурты. Эти продукты легко усваиваются и помогают организму сохранять энергию на протяжении всего путешествия.

Следуя этим простым, но эффективным рекомендациям, можно значительно облегчить длительные перелёты и поддержать своё здоровье, сообщает РИАМО.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.