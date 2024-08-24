В России назвали самые популярные города у туристов для летнего отдыха

Специалисты онлайн-сервиса "Aviasales" проанализировали данные покупки билетов на самолёты. Они выяснили, что 75% пользователей провели летние каникулы в России, пишет агентство РИА Новости.
Самым популярным российским городом для путешественников оказалась Москва. Уточняется, что каждый 5-й человек, который планировал отдохнуть в РФ, бронировал билеты в столицу. На втором месте по востребованности оказался город Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург. Также в топ-5 вошли Калининград и Махачкала.
При этом туристы, которые посетили заграничные курорты, побывали в 157 странах мира за лето. Наибольшее число путешественников отправились в Ереван, Стамбул, Анталью, Ташкент и Минск.
Ранее Pravda.Ru писала, что россиянам раскрыли главный принцип экономии в поездке.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.