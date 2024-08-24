Стали известны личности россиян, которые погибли в Таиланде из-за оползня

В Таиланде установили личности россиян, которые погибли из-за оползня

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стали известны личности двух россиян, которые погибли из-за оползня в Таиланде, на острове Пхукет. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на Генконсульство России.

Фото: snappygoat.com by Not applicable, CC BY-SA 4.0

Ими оказались мужчина и женщина, которые родились в 1986 и 1988 году соответственно. Они были супругами. Уточняется, что их родственников уже оповестили о случившемся. В ближайшее время будет решаться вопрос об отправке тел на родину. При этом, по данным Telegram-канала "SHOT", погибших звали Евгений Батурин и Екатерина Забавская. Они родом из Владивостока, а в Таиланд переехали 13 лет назад.

Напомним, что рано утром 23 августа на Пхукете сошёл оползень. В результате погибли 8 человек, а 19 пострадали. Явление произошло по причине сильного дождя.

Уточнения

Пхуке́т — одна из южных провинций Королевства Таиланд. С ним (по часовой стрелке, начиная с севера) соседствуют провинции Пхангнга и Краби́. Пхукет расположен у западного побережья Таиланда, в Андаманском море Индийского океана.

О́ползень — опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Такие явления возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей и т.д.