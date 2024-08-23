Стюардесса назвала ковровое покрытие и шторки в самолёте основными рассадниками бактерий на борту

Стюардесса назвала самое грязное место в салоне самолёта

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса Шер Даллас поделилась откровениями о санитарном состоянии самолёта в своем видео на платформе TikTok, что привлекло внимание издания Leicester Mercury.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Она утверждает, что ковровое покрытие в салоне самолёта является одним из самых грязных мест на борту. По словам Даллас, пассажиры нередко ходят босиком по салону, что способствует распространению бактерий по ковру.

Она подчеркнула, что многие люди даже не догадываются, что ковровое покрытие может быть источником болезнетворных микробов, так как на него регулярно попадают не только грязь и пыль, но и рвотные массы.

Также она отметила, что шторы на окнах, по её наблюдениям, никогда не подвергаются чистке, несмотря на их постоянное соприкосновение с руками пассажиров.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров.