Специалисты призывают туристов обратить внимание на Гоа, Кипр и Сейшелы в осенний период

Названы осенние направления, которые туристы часто упускают из виду

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на широкий выбор интересных направлений для осеннего отдыха, российские туристы часто упускают из виду достойные варианты, такие как Гоа, Кипр, Сейшелы и страны ближнего зарубежья.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, CC BY 2.0

Специалисты "Русского Экспресса" отмечают удивительно низкий спрос на отдых в Гоа, несмотря на наличие прямых рейсов из России и начало высокого сезона в конце октября.

Туроператоры рекомендует обратить внимание на Кипр, где в начале ноября продолжается бархатный сезон, а также на Сейшелы, которые предлагают тропическую весну и прямые рейсы по доступным ценам.

Кроме того, эксперты советуют рассмотреть страны ближнего зарубежья, такие как Азербайджан, Грузия и Узбекистан, где осень идеально подходит для экскурсий и знакомства с местными культурными и гастрономическими традициями, сообщает портал "Тонкости туризма".

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. Бывшая португальская колония на полуострове Индостан.

Респу́блика Кипр (греч. Κυπριακή Δημοκρατία [kipriaˈki ðimokraˈti.a], тур. Kıbrıs Cumhuriyeti [ˈkɯbɾɯs ˈd͡ʒumhuɾijeti]) — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря. Член Европейского союза с 1 мая 2004 года.

Сейше́льские Острова́ (англ. Seychelles /seɪˈʃɛlz/; фр. Seychelles французский: [sɛˈʃɛl], сейш. Sesel [seˈsel]) — островное государство в Восточной Африке. Расположено в западной части Индийского океана, немного южнее экватора, примерно в 1600 км к востоку от африканского материка, севернее Мадагаскара.

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.