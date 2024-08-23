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Специалисты призывают туристов обратить внимание на Гоа, Кипр и Сейшелы в осенний период

Названы осенние направления, которые туристы часто упускают из виду
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Туризм

Несмотря на широкий выбор интересных направлений для осеннего отдыха, российские туристы часто упускают из виду достойные варианты, такие как Гоа, Кипр, Сейшелы и страны ближнего зарубежья.

Названы осенние направления, которые туристы часто упускают из виду
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, CC BY 2.0

Специалисты "Русского Экспресса" отмечают удивительно низкий спрос на отдых в Гоа, несмотря на наличие прямых рейсов из России и начало высокого сезона в конце октября.

Туроператоры рекомендует обратить внимание на Кипр, где в начале ноября продолжается бархатный сезон, а также на Сейшелы, которые предлагают тропическую весну и прямые рейсы по доступным ценам.

Кроме того, эксперты советуют рассмотреть страны ближнего зарубежья, такие как Азербайджан, Грузия и Узбекистан, где осень идеально подходит для экскурсий и знакомства с местными культурными и гастрономическими традициями, сообщает портал "Тонкости туризма".

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. Бывшая португальская колония на полуострове Индостан.

Респу́блика Кипр (греч. Κυπριακή Δημοκρατία [kipriaˈki ðimokraˈti.a], тур. Kıbrıs Cumhuriyeti [ˈkɯbɾɯs ˈd͡ʒumhuɾijeti]) — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря. Член Европейского союза с 1 мая 2004 года.

Сейше́льские Острова́ (англ. Seychelles /seɪˈʃɛlz/; фр. Seychelles французский: [sɛˈʃɛl], сейш. Sesel [seˈsel]) — островное государство в Восточной Африке. Расположено в западной части Индийского океана, немного южнее экватора, примерно в 1600 км к востоку от африканского материка, севернее Мадагаскара.

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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