Россиянам раскрыли главный принцип экономии в путешествии

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала главный принцип экономии в путешествии. По её словам, поездку следует продумывать заранее. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
Эксперт уточнила, что отели лучше всего бронировать заблаговременно. Благодаря этому путешественники, вероятно, смогут воспользоваться скидками.
Главный залог экономии — заранее продуманное путешествие. Отели лучше бронировать заранее, чтобы попасть на скидки и адекватные цены. Если вы путешествуете с детьми — это тоже плюс, поскольку для них есть скидки. Есть правило: в курортный город — в будни, в крупный некурортный город — в выходные", — сообщила тревел-блогер.
Ранее Pravda.Ru писала, в каких городах отели подешевеют этой осенью.
Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.