Россиянам раскрыли главный принцип экономии в путешествии

Тревел-блогер Ансталь: продумывание поездки поможет сэкономить в путешествии

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала главный принцип экономии в путешествии. По её словам, поездку следует продумывать заранее. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Эксперт уточнила, что отели лучше всего бронировать заблаговременно. Благодаря этому путешественники, вероятно, смогут воспользоваться скидками.

Главный залог экономии — заранее продуманное путешествие. Отели лучше бронировать заранее, чтобы попасть на скидки и адекватные цены. Если вы путешествуете с детьми — это тоже плюс, поскольку для них есть скидки. Есть правило: в курортный город — в будни, в крупный некурортный город — в выходные", — сообщила тревел-блогер.

Ранее Pravda.Ru писала, в каких городах отели подешевеют этой осенью.